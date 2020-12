As pessoas que levam os problemas do emprego para casa podem desenvolver problemas na vida sexual.



De acordo com um estudo publicado no Internacional Journal of Impotence Research em setembro, o prazer sexual varia conforme lidamos com o stress e as conclusões decorrem de uma pesquisa de seis meses da vida sexual de 251 médicos (homens e mulheres) na Grécia, todos com cerca de 30 anos.



"Os órgãos genitais são a parte mais honesta do nosso corpo", afirmou o terapeuta sexual Stephen Snyder, citado pelo Post, reafirmando que quando não sente necessidade de ter atividade sexual, pode querer dizer que algo não está bem com a sua mente.



A pesquisa indicou que, para as mulheres, o mau sexo tem tem origem no stress acumulado no trabalho. Já para os homens, vem do esgotamento no local de emprego, também identificado como 'burn out'.