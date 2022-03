Vidente cega que previu a morte da princesa Diana diz que Putin se vai tornar "senhor do mundo"

Vangelia Gushterova, conhecida como 'Baba Vanga', previu a guerra na Ucrânia durante uma reunião com o escritor Valentin Sidorov, em 1979. A vidente terá dito que "todos irão descongelar, como se fossem gelo, apenas um permanecerá intacto. A glória de Vladimir, a glória da Rússia".



A vidente cega conhecida por supostamente ter previsto a morte da princesa Diana, os ataques do 11 de setembro, o Brexit e a ascensão do auto-proclamado Estado Islâmico, disse antes de morrer que "ninguém podia deter a Rússia" e ainda que Putin se tornaria "o senhor do mundo", segundo o jornal The Mirror.



'Baba Vanga' previu ainda que a Rússia se iria tornar na única super potência do mundo e falou ainda do uso de armas nucleares e numa terceira guerra mundial.



Vangelia perdeu a visão quando tinha 12 anos na Bulgária, mas disse que "ganhou um presente de Deus" ao poder prever o futuro.



A mulher morreu nos anos 90, com 85 anos de idade, mas deixou previsões até 5079 e fez centenas de previsões durante os seus 50 anos de carreira.