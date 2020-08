"A primeira coisa que ouvi foi um tiro": É de Gaza, tem 11 anos e aprendeu a 'rappar' em inglês pela paz

Chama-se Abdel-Rahman Al-Shantti, tem 11 anos, e está a conquistar as redes sociais com as suas músicas sobre as dificuldades que os palestinos têm que enfrentar enquanto estão em guerra com Israel.



MCA Abdul, como é conhecido no Instagram, é de Gaza e foi a ouvir rap americano que aprendeu inglês. O objetivo desta criança de apenas 11 anos é que as suas letras transmitam uma mensagem de paz e união num território palestino que está a ser devastado pela guerra.







"Comecei a fazer rap há dois anos e percebi que era talentoso, então continuei a praticar para chegar a este nível e ainda quero continuar e melhorar e aprender a escrever letras mais originais", disse à agência Reuters.



A sua música, "Gaza Messenger", refere-se à guerra devastadora travada pelos governantes islâmicos contra Israel. Uma parte da letra afirma: "Estou aqui para dizer que as nossas vidas estão difíceis. Temos ruas destruídas e bombas no quintal".

Foi a ouvir Eminem, Tupac Shakur e outros rappers conhecidos na América que o jovem aperfeiçoou o seu inglês. Numa outra música, chamada "Peace", Al-Shantti entoa: "Eu nasci na cidade de Gaza, e a primeira coisa que ouvi foi um tiro. Na minha primeira respiração, senti o gosto da pólvora".