"A única coisa que eu quero é comer": pescador português está há 21 dias preso em barco no Peru

Manuel Silva, um pescador português da Póvoa de Varzim, está há 21 dias preso num barco ao largo do Peru, com 17 tripulantes, de outras nacionalidades, a bordo. Na embarcação há falta de comida, mantimentos e até de água. Depois de ter dado o alerta para as condições precárias em que a tripulação vive, Manuel Silva conta aoo que já foi feito para resolver a situação."Tive já contacto da nossa embaixada portuguesa, aqui no Peru. Estão a fazer o possível para nos fazer chegar mantimentos", conta Manuel Silva, explicando que há possibilidade de um português, que vive próximo do porto de Paita, no Peru, onde o barco está atracado, poder fazer chegar comida aos tripulantes."Ainda não apareceu, talvez por causa disto da Covid-19. A situação continua na mesma", lamenta o pescador português, que ficou retido com a tripulação uma vez que as autoridades peruanas, devido à pandemia do novo coronavírus, não permitem que o barco chegue a terra."A única coisa que eu quero é comer. O meu armador disse que não tinha carne no barco e simplesmente mandou-me 10 quilos de arroz e feijão para 10 pessoas. Tirando isso que ele mandou, o que comemos é o que nós pescamos", conta Manuel Silva.A bordo há água portável, através de uma máquina de dessalinização, mas que, segundo o pescador "trabalha nas condições mínimas". "Não é suficiente, porque se vai alguém tomar banho a água não chega para depois podermos cozinhar", diz ao CM.Manuel Silva conta que alguns marinheiros indonésios vão ser retirados esta semana e que o seu regresso a Portugal, pode estar para breve, segundo o que lhe foi relatado pela embaixada portuguesa: "Não tenho data concreta, estão a tentar tudo para me tirar daqui esta semana".