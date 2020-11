"Amo-vos e estão no meu coração. Até logo": A mensagem de despedida de um enfermeiro que morreu com Covid-19

A mensagem de despedida de um enfermeiro de 28 anos, que morreu de Covid-19, está a correr o mundo. Sergio, que era profissional de saúde na cidade mexicana Chihuahua, acabou por perder a luta contra o coronavírus dias depois de ser entubado, avança o El Mundo."Amo-vos e estão no meu coração. Até logo", pode ouvir-se na mensagem que Sergio gravou para a família. É ainda visível no vídeo que o enfermeiro já apresentava dificuldades em respirar."Chegou a hora da verdade. Vou ser submetido a uma intubação endotraquial e quero que, aconteça o que acontecer, e seja qual for o prognóstico que Deus tenha reservado para mim, se lembrem sempre tudo o que fui e tudo o que sou porque vou voltar. Não é um adeus", diz Sergio.Dias depois, o enfermeiro perdeu a luta contra o coronavírus.Este domingo, o Governo mexicano anunciou que aos mais de 95 mil mortos e 967 mil infetados se juntavam 219 óbitos e 5887 novos casos.