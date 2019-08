O astronauta italiano Luca Parmitano fez o primeiro DJ set de sempre a partir do espaço. Luca atuou em direto da Estação Espacial Europeia para um cruzeiro atracado em Ibiza, na terça-feira à noite.



Cerca de três mil pessoas assistiram a esta atuação inédita, que durou pouco mais de 12 minutos.





Luca Parmitano vive na estação espacial desde o dia 21 de julho, mas antes de partir teve aulas com o DJ alemão Le Shuuk.O mentor ensinou-o a passar música e deu-lhe uma playlist e software especializado para a emissão do DJ set a partir do espaço.