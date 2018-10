Adeptos do CSKA entre os vinte feridos em avaria de escada rolante em Roma

Estação de metro foi encerrada pelas autoridades. Veja as imagens.

19:24

Uma escada rolante do metro de Roma ficou destruída esta terça-feira e feriu pelo menos vinte pessoas, entre os feridos estão adeptos do CSKA.Uma das vítimas tem ferimentos graves num dos pés, segundo avança a Proteção Civil.Pelo menos cinco adeptos da equipa russa ficaram feridos no acidente, segundo avança a agência Dire.A estação de metro foi encerrada e numa das entradas estão quatro ambulâncias para prestar assistência aos feridos.Os saltos dos adeptos russos podem ter levado a que a escada cedesse segundo avança o jornal italiano, La Repubblica.