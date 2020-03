Avião de guerra despenha-se durante treino. Veja as imagens

Um caça F-16 da força aérea do Paquistão despenhou-se esta quarta-feira junto à capital do país, Islamabad, numa região montanhosa. Um porta-voz militar recusou confirmar a existência de vítimas.A aeronave de guerra estava a ensaiar para o desfile do Dia do Paquistão que se realiza a 23 de março.Este é o terceiro acidente registado pela aviação paquistanesa só este ano.