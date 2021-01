Bolsonaro atira-se ao mar para celebrar Ano Novo e provoca enchente em praia do Brasil

Presidente em Praia Grande por outro ângulo e com o comentário de um cidadão comum que viu da sacada o povo indo até o Presidente. pic.twitter.com/4ieNROeAsE — Gil Diniz (@carteiroreaca) January 1, 2021

O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro decidiu comemorar a entrada no Ano Novo com um passeio de barco e um mergulho numa praia de São Paulo, provocando uma enchente no mar.Bolsonaro não utilizava máscara no momento em que se atirou à água e centenas de pessoas que se encontravam naquela praia decidiram ir ter com o presidente brasileiro, provocando uma 'enchente' em seu redor.Praticamente nenhum dos banhistas utilizava máscara, medida que é obrigatória na cidade de São Paulo.Depois de estar na água com os muitos apoiantes, Bolsonaro regressou ao barco e acenou para todos os que se encontravam no areal.