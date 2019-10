Um carro de catering desgovernado causou o caos no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago na manhã desta segunda-feira.Os funcionários do aeroporto tentaram travar o carro que girava enquanto espalhava comida pela pista. À medida que o veículo ganhava velocidade e se aproximava do nariz do avião, um funcinário da companhia aérea American Airlines abalrrou a viatura com uma máquina.As imagens do momento foram captadas no terminal do aeroporto por um médico osteopático, Kevin Klauder, que partilhou o vídeo nas redes sociais."Incialmente tudo parecia uma piada, mas depois quando o carro ganhou velocidade percebemos que aqueles funcionários podiam estar em perigo", contou à CNN.Em comunicado a American Airlines revela os relatórios preliminares do acidente que apontam para um falha no acelerador do carro de catering. A companhia esclarece ainda que "nenhum funcionário ficou ferido", no entanto o incidente provocou um atraso de "10 minutos" em vários voos.