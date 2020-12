Carro incendeia-se após explosão de telemóvel no interior

Um carro incendiou-se num parque de estacionamento no Brasil após um telemóvel, que se encontrava no interior, ter explodido.O fogo acabou por ser apagado por um trabalhador do prédio do parque de estacionamento que se encontrava próximo. Demervaldo Souza de Aquino explica que inicialmente viu o telemóvel no tablier do veículo a arder e, posteriormente, deu-se a explosão.O dono do veículo, eletricista, estava a fazer um serviço num dos apartamentos do prédio.O incidente foi captado por câmaras de vigilância.