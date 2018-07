Centro comercial desaba na Cidade do México

Edifício foi inaugurada em março de 2017.

Artz Pedregal

foi inaugurada em março de 2017 e, de acordo com as licenças, o centro comercial tem "todas as condições em ordem".



No entanto, de acordo com Fausto Lugo, já tinha havido um desprendimento anterior devido a falhas estruturais.



As autoridades fecharam a circulação nas vias que rodeavam o centro comercial para que os serviços de emergência pudessem trabalhar. Foi descartado qualquer risco para os prédios vizinhos.



O Artz Pedregal foi encerrado até que sejam concluídas as investigações por parte dos especialistas.





La plaza Artz Pedregal se ubica en la Delegación Álvaro Obregón y sus instalaciones eran relativamente nuevas pic.twitter.com/2ZLxvYaqhP — Sopitas (@sopitas) July 12, 2018





Un centro comercial se derrumba en el sur de la Ciudad de México. Artz Pedregal fue diseñado por el despacho de arquitectos Sordo Madaleno y había sido inaugurado en marzo pasado https://t.co/lSHbUkbxZL pic.twitter.com/WsshI5YmHX — EL PAIS América (@elpais_america) July 12, 2018







A estrutura de um centro comercial no sul da Cidade do México desabou esta quinta-feira, por volta das 11h00.Segundo o secretário da segurança pública da cidade do México, o colapso do edifício já estava previsto pelo que este foi evacuado antes do desabamento.Não há relato de feridos ou feridos resultantes do incidente.As autoridades já estão investigar as causas do desmoronamento. "É uma questão estrutural que terá que ser revista", disse Fausto Lugo, chefe da Proteção Civil.O Plaza