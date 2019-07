Los trenes también se han visto afectados por las inundaciones de Tafalla.El alvia con destino a Madrid retenido en Garínoain @RTVENavarra pic.twitter.com/7ehslBX9YE — RTVENavarra (@RTVENavarra) 8 de julho de 2019

As chuvas torrenciais na região de Navarra, em Espanha, já fizeram um morto. O corpo de um homem foi encontrado depois de um rio transbordar por completo, segundo avança a Reuters.De acordo com a mesma fonte, o rio Cidacos subiu cerca de 11 centímetros para mais de quatro metros em poucas horas, tendo "varrido" tudo.Estas tempestades surgem depois de uma recente onda de calor em toda a Europa que causou duas mortes em Espanha.O governo local recomendou que as pessoas permanecessem nas suas casas esta terça-feira enquanto as fortes chuvas continuam, arrastando carros e árvores.