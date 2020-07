Cinquenta pessoas em fuga de prisão na África do Sul roubam carros para escapar

Cerca de 50 prisioneiros foram esta sexta-feira filmados a fugirem de uma penitenciária da África do Sul. A fuga aconteceu na prisão de Malmesbury, 65 quilómetros a nordeste da Cidade do Cabo, mesmo em frente à esquadra da localidade.

Na sequência de vídeos publicados no Twitter pelo internauta Yusuf Abramjee, é possível ver os prisioneiros a fugirem em toda as direções junto a um concessionário da Toyota.

Alguns dos detidos em fuga entraram no liceu Swartland High School, nos arredores da penitenciária, e chegaram a fazer reféns as crianças que estavam em aulas. Outros roubaram, pelo menos, dois carros que circulavam perto da prisão para escaparem do local.

A polícia sul-africana avançou de imediato com uma caça ao homem, tendo já detido alguns dos fugitivos, como é possível ver no final do vídeo.