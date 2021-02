Colisão entre comboio e camião provoca violenta explosão seguida de incêndio no Texas, EUA

HAPPENING NOW: Explosion and massive fire after a train collided with an 18-wheeler outside Cameron, Texas. Homes and businesses are being evacuated. pic.twitter.com/OxjR6cJwlh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 23, 2021

Uma colisão entre um comboio e um camião de 18 rodas provocou esta terça-feira uma violenta explosão seguida de incêndio no Texas, Estados Unidos.Imagens capturadas por testemunhas do acidente mostram uma gigante bola de fogo e fumo a eclodir do local da colisão.Segundo as autoridades no local, o incêndio está a ser alimentado por petróleo que transportava o comboio.As zonas circundantes ao acindente estão a ser evacuadas. Cerca de 13 a 15 carruagens do comboio - algumas carregadas com carvão e combustível - estiveram envolvidas no acidente.