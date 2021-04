Comerciantes enchem ruas de Itália e envolvem-se em confrontos com polícia em protesto contra restrições da Covid-19

Os comerciantes italianos têm saido às ruas para manifestarem o descontentamento com as restrições impostas para travar a pandemia de Covid-19, querendo o seu trabalho de volta.



Segundo avança o jornal italiano, Corriere della Sera, nos últimos dias têm ocorrido diversas manifestações de comerciantes que vendem produtos não essenciais em várias cidades italianas, uma vez que, devido às restrições impostas estes estão impedidos de exercerem.

Em Roma, vários manifestantes lançaram bombas e atiraram garrafas contra as autoridades, o que resultou em dois polícias feridos. Alguns dos manifestantes acabaram mesmo por serem detidos.



Em Milão, reuniu-se um grupo de vendedores ambulantes, em frente à Estação Central, para pedirem o regresso ao trabalho. "Somos os únicos ainda fechados. Quem somos nós, os inimigos sociais?", são as palavras de ordem, de acordo com a mesma fonte.

Com a circulação rodoviária proibida, sendo uma das medidas impostas para travar a pandemia de Covid-19, os comerciantes ameaçam bloquear também as vias circulares, caso não cheguem respostas rápidas e positivas, avança o jornal italiano.



Em Nápoles, o cenário não parece melhor. Os mercados estão mobilizados por vários responsáveis de restauração e bares que protestam pelas mesma razões.



O trânsito entre Roma e Nápoles, perto da cidade de Caserta, esteve interrompido, com cerca de duzentos camiões e carrinhas em fila a manifestarem-se, onde se encontram manifestantes a segurar cartazes. "Para o governo, nós somos invisíveis"; "Só pedimos para trabalhar" são algumas das frases que se lêem nos cartazes.



Forse ci siamo #Roma #Montecitorio pic.twitter.com/yhqfUynrtP

— Danilo de Rogatis (@deRogatisDanilo) April 6, 2021