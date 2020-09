"Dói respirar, dói dormir": A mensagem de Jacob Blake, o jovem negro baleado pela polícia, da cama do hospital

Foi com uma bata verde do hospital, na cama daquela unidade, que Jacob Blake mandou uma forte mensagem para quem o tem apoiado cá fora.O jovem negro, que luta para recuperar dos ferimentos que lhe roubaram a mobilidade, abordou a importância da vida agora que o simples ato de comer ou dormir se torna um desafio.

"Dói respirar, dói dormir, dói mover-me de um lado para o outro, dói comer", relatou Blake sublinhando que a vida, como a conhecemos, pode mudar num instante.

"A tua vida, e não só a tua vida, as tuas pernas, algo que precisas para andar e seguir em frente na vida, podem ser-te tiradas assim", afirmou o jovem estalando os dedos.



O vídeo, com menos de um minuto de duração, foi divulgada no sábado à noite no Twitter pelo advogado da família de Blake, Ben Crump. "Eu digo às pessoas para mudarem as suas vidas lá fora. Podemos ficar juntos, ganhar algum dinheiro, tornar tudo mais fácil para o nosso povo, porque muito tempo foi perdido", sublinhou o jovem dirigindo-se aos seus apoiantes.