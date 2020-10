Donald Trump diz-se "melhor que há 20 anos" mas há imagens que mostram o contrário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está "melhor que há 20 anos" e aconselhou os norte-americanos a não terem medo da Covid-19 tendo ainda afirmado que era preciso aprender a viver com a doença.Apesar de dizer que se sente "ótimo", as imagens do presidente a entrar na Casa Branca mostram o contrário. O magnata tira a máscara para posar para as fotografias e é evidente que está com alguma dificuldade em respirar.Donald Trump abre a boca várias vezes para respirar enquanto procura encher os pulmões de ar.Além de continuar a negar a gravidade da Covid-19, o presidente dos Estados Unidos comparou-a ainda, numa publicação no Facebook, com a gripe alegando que a gripe era mais mortal que o coronavírus.

O Facebook removeu publicação de Donald Trump por se tratarem de falsas afirmações.

Na publicação podia ler-se: "Muitas pessoas morrem todos os anos com a gripe, às vezes mais de 100 mil, apesar de haver uma vacina para a doença. Vamos fechar o nosso país por isso? Não. Aprendemos a conviver com isso, assim como estamos a aprender a conviver com a Covid-19, na maioria das populações muito menos letal".

De acordo com o The Hill a última vez que a morte por gripe atingiu a meta dos 100 mil nos Estados Unidos da América foi em 1968.