Repórter de programa dos EUA acabou em direto... sem calças

O teletrabalho tem muito que se lhe diga. Que o diga Will Reeve, repórter da ABC, que fez uma participação no programa Good Morning America para falar sobre farmácias qe usam drones para entregar recitas médicas a reformaddos na Florida esta quinta-feira e acabou em direto... em trajes menores.



O repórter estava a trabalhar de casa e colocou um fato para a videochamada que o trabalho impunha, no entanto, não achou necessário ter calças.



No início, tudo corria bem, no entanto quando Will surgiu num plano mais aberto, tornou-se visível a ausência de calças.



Rapidamente o momento insólito viralizou nas redes sociais.





This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF — Alejandro Sanchez Botero (@AlejoSanchez626) April 28, 2020