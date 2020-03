Imagens divulgadas nas redes sociais, e partihadas no Daily Mail, à porta de um Hospital em Brooklyn, nos Estados Unidos, mostram vários cadáveres a ser carregados para um camião frigorífico com recurso a uma empilhadora.Segundo o Daily Mail, as imagens surgem no mesmo dia em que uma enfermeira divulgou fotografias de vítimas mortais de coronavírus pilhadas umas em cima das outras.O homem que está a gravar o vídeo diz mesmo "this is real" - isto é real -, "take it seriously" - levem a sério.