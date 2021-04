Gangues rivais envolvem-se em tiroteio nas ruas de Madrid. Veja as imagens

Dois gangues rivais envolveram-se num tiroteio nas ruas de Madrid esta quinta-feira à noite, segundo revela a imprensa espanhola. Os disparos causaram alarme entre os moradores no bairro Pueblo Nuevo que rapidamente filmaram o episódio de violência.Em declarações ao El País, um morador conta que "em três anos nunca aconteceu nada parecido". O sindicato da polícia nacional assume que as imagens são "muito preocupantes".A luta de gangues terá terminado sem registo de mortos ou feridos. O atirador fugiu a pé do local após deixar a arma dentro de um carro.As autoridades estão a investigar o crime.