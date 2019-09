Homem derrete Internet com declaração de amor a mulher grávida no hospital

Um vídeo de amor está a tornar-se viral na Internet. No início do mês de setembro, um homem fez uma declaração de amor à companheira, quando esta se encontrava internada e em trabalho de parto há dois dias, num hospital em Atlanta, Georgia, EUA.

Jasmine Caver, de 28 anos, foi surpreendida por Kendall com um livro repleto de mensagens motivacionais e de relaxamento.





"Ainda te lembras quando nos conhecemos? Já foi quase há 10 anos. Antes de termos contas para pagar, antes de começarmos as nossas carreiras. Éramos apenas dois adolescentes na escola que decidiram dar uma oportunidade um ao outro", pode ler-se nas várias páginas do livro feito por Kendall que, entre as folhas ia aconselhando a companheira a "respirar". "Respira…exatamente como temos praticado", pode ler-se.Este momento foi gravado e partilhado no Facebook e tornou-se ainda mais especial para o casal uma vez que já tinham passado por momentos difíceis na relação. Jasmine já tinha estado grávida e sofreu um aborto.Ao longo da declaração, o companheiro da mulher recordou também o dia do casamento e como sentia uma felicidade indescritível naquele dia.O vídeo tornou-se viral e o casal foi entrevistado em alguns canais televisivos americanos. Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se entre as pessoas que consideraram este um ato de amor profundo e os que afirmam não ser mais do que uma chamada de atenção por parte do pai da bebé.

A bebé, Sofia Isabel Caver, nasceu no dia 03 de setembro. No Facebook, o pai da menina voltou a manifestar-se numa publicação ternurenta. "Os nossos corações estão cheios e foram abençoados por Deus nos ter escolhido a nós para sermos os teus pais", lê-se.