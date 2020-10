Homem morre após implorar por ajuda durante interrogatório policial nos EUA

Harold Easter tinha 41 anos e quatro filhos. Morreu após ter sofrido uma convulsão motivada pelo consumo de drogas antes de um interrogatório policial numa esquadra na Carolina do Norte, Estados Unidos. Segundo a CNN, o homem de 41 anos engoliu cocaína depois de ser mandado parar pela polícia norte-americana, motivo pela qual foi detido.O episódio remonta a janeiro mas só agora os vídeos da sala de interrogatório foram divulgados. As imagens chocantes são filmadas durante o interrogatório no Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg. "Acha que eu quero morrer", gritava em desespero enquanto tremia e segurava a mesa de interrogatório. Três dias depois deste episódio, Harold Easter morria no hospital.Um vídeo agora divulgado mostra cerca de 45 minutos de agonia. Easter é deixado sozinho, à sua sorte, na sala de interrogatório. Gritava por socorro, por água. Acabou por sofrer uma convulsão e cair no chão da sala de interrogatório.Após uma investigação interna ao caso, cinco agentes da polícia pediram demissão. No entanto, nenhum vai enfrentar qualquer acusação devido à morte de Easter. Os agentes não seguiram o protocolo. Sabendo que Easter tinha ingerido cocaína, deveriam ter chamado um médico para acompanhar a situação do detido.Um relatório sobre a morte de Easter revelou que o homem de 41 anos tinha ingerido cocaína, opioides, levamisol e lidocaína.