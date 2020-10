Homem pontapeia na cara adolescente que não tinha máscara dentro de autocarro

Um homem pontapeou na cara uma adolescente que não usava máscara dentro de um autocarro. A agressão ocorreu após uma acesa discussão entre o agressor e a jovem e a polícia investiga a agressão motivada por uma questão racial.



A situação aconteceu na passada quinta-feira em West Mids, Reino Unido, e foi gravada por um passageiro do autocarro. Nas imagens é possível ver um casal a advertir a adolescente, que a polícia diz ter 16 anos, para o uso de proteção individual, a fim de travar os contágios de Covid-19 que estão descontrolados no Reino Unido.







A discussão intensifica-se e a mulher explica que a jovem pode estar a espalhar o vírus caso seja portadora do mesmo e exige que a jovem use a máscara.



"Se não tivesses 16 anos, batia-te!", acrescentou ainda a mulher exaltada. A jovem desafia-a a fazê-lo e vários passageiros tentam acalmar os ânimos e pedem que o casal abandone o veículo. À saída, o homem vira-se e pontapeia a adolescente na casa.



Um outro passageiro intervém e agarra o homem que tinha acabado de agredir a rapariga. Já imobilizado, o agressor grita para o passageiro: "O que está a fazer. Eu mato-o!"



A polícia investiga agora a situação e analisa o vídeo.