Avião com 177 pessoas a bordo derrapa na pista, parte-se em três partes e fica em chamas no aeroporto de Istambul

Sabiha Gokcen, em Istambul.



Várias imagens que começam a ser partilhadas nas redes sociais mostram o aparelho partido ao meio e em chamas. Vê-se também, em alguns vídeos nas redes sociais, vários passageiros a serem retirados através da fenda lateral do avião.

O incidente ocorreu no aeroporto internacional há cerca de uma hora. A pista do Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen estava escorregadia devido às fortes chuvas que têm caído na região. Segundo a Sky News, a aeronave tinha 177 pessoas e seis tripulantes a bordo. O ministro dos Transportes da Turquia anunciou que, apesar do aparato, não há mortos a registar. Diz ainda que a destruição do aparelho de deveu a uma aterragem brusca. O aeroporto Sabiha Gökçen, o menor dos dois que ficam na cidade e que se situa na parte asiática de Istambul, foi fechado ao tráfego.

Em atualização





A Turkish @flymepegasus plane burst into flames in Turkey’s Istanbul. Reports say it’s close to the Sabiha Gökçen airport and that the plane skid off a runway. No official information on casualties or injuries. #Pegasus pic.twitter.com/8bzOKQh220