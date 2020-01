Um vídeo impressionante mostra a rapidez com que as chamas se propagam num incêndio florestal.O vídeo, partilhado pela CNN, tem cerca de três minutos e mostra um incêndio, gravado pela Brigada de Fogos Rurais de Dunmore a 4 de janeiro, na Nova Gales do Sul, Austrália.Em poucos segundos, o cenário, que aparentava calmo, com os bombeiros a abandonarem o local nas viaturas da corporação, transforma-se numa autêntica nuvem de fumo, fagulhas e ventos de 100 km/h.