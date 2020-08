Pelo menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas na sequência de um incêndio num hotel em Marbella, Espanha.O fogo deflagrou cerca das seis da manhã no hotel Sisu Boutique, em Puerto Banús, Marbella. As chamas obrigaram a evacuar o edifício onde estavam alujados cerca de 100 pessoas.Vários hóspedes tiveram de fugir pela fachada do prédio devido à intensidade das chamas.Os feridos não são considerados graves, embora quatro tenham sido levados para o Hospital Costa del Sol.Em atualização