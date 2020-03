"Já respira bem sem a máquina!": Enfermeira faz vídeochamada emocionante com família de paciente com coronavírus

"É um momento bonito", disse emocionado o colega de quarto que filmou o momento.

A enfermeira terminou a chamada dizendo: "Amanhã à mesma hora fazemos outra chamada, pode ser? Um beijo muito forte".







Moments com aquests ens emocionen. La Susana, #infermera de la planta d'hospitalització 40, connecta per #videotrucada a un dels nostres pacients amb la seva família . Gràcies a totes i a tots per la vostra gran tasca i humanitat. Ajudeu-los, practiqueu el #JoEmQuedoACasa pic.twitter.com/ERXzwYyUYp — Hospital del Mar (@hospitaldelmar) March 28, 2020

"Já respira bem sem a máquina!". São as palavras emocionantes de uma enfermeira que realiza uma vídeo-chamada com os filhos de um homem internado com coronavírus, em Barcelona, Espanha.