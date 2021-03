O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu três vezes enquanto subia as escadas para embarcar no Air Force One, que iria seguir para Atlanta esta sexta-feira. mais velho presidente dos EUA, agora com 78 anos , acabou por chegar à entrada da aeronave recomposto e saudou os presentes já no topo da escadaria.Esta tripla 'queda' acontece depois de Biden já ter sofrido uma fratura no pé direito quando brincava com o cão Major, em novembro, que o obrigou a usar uma proteção na perna.