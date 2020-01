John Oliver, um menino de seis anos do Ohio, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com um cancro a 1 de novembro de 2016, quando tinha apenas três anos de idade. No passado dia 27 de dezembro, três anos depois de ter iniciado o difícil tratamento contra a doença, John recebeu a notícia de que tinha vencido o cancro e que podia finalmente voltar à escola.Foi no passado dia 8 de janeiro que John voltou às aulas e o regresso foi emotivo. Todos os amigos e companheiros do colégio St. Helen receberam o pequeno lutador com uma grande guarda de honra e debaixo de um forte aplauso.A emoção e comoção na cara dos presentes era notória, assistentes, professores e amigos criaram um momento que ficou registado em vídeo e certamente não deixou o pequeno John indiferente.