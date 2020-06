Novas imagens mostram agonia de George Floyd e apelos desesperados de transeuntes

Novas imagens divulgadas esta segunda-feira mostram o momento em que o cidadão afro-americano George Floyd é imobilizado e sufocado até à morte por um polícia em Minneapolis.O vídeo mostra que várias pessoas que passavam naquele local pediram aos agentes envolvidos na detenção de Floyd para o deixarem respirar, pararem com a ação e verificarem o estado de saúde do afro-americano.George Floyd foi imobilizado com um joelho em cima do pescoço durante oito minutos e 46 segundos, não resistiu e morreu.As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis