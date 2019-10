Imagens de câmera de segurança mostram momento do desabamento de prédio em Fortaleza pic.twitter.com/0uvZ54Irod — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019

Novas imagens mostram o momento em que um prédio habitacional de sete andares desabou em Fortaleza, Ceará, Brasil, que fez pelo menos um morto.Segundo avança a G1 da Globo, outras imagens mostram também um homem, vigilante, que estava do lado de fora, a correr para fugir do local."Estava sentado a trabalhar à frente do prédio. Ouvi um estrondo enorme quando olhei e vi a poeira. De repente, levantei-me e consegui fugir", confessou o vigilante.Para além da vítima mortal, várias pessoas ficaram feridas na sequência do desabamento.