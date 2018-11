Vídeos mostram ondas gigantes a destruir varandas em Tenerife

Força das ondas com vários metros de altura atingiu prédios junto à costa em Mesa del Mar.

15:42

Tacoronte, Alvaro Davila, afirma não haver registo de feridos e disponibilizou o centro desportivo municipal para quem precisar de teto.



Sessenta e cinco casas foram evacuadas de um edifício em Mesa del Mar, em Tenerife, Espanha, devido à forte agitação marítima naquela região.A força do mar formou ondas com vários metros que destruiram as estruturas de várias varandas daquele edifício.Segundo o jornal espanhol El Mundo, na noite deste sábado outros dois edifícios tiveram de ser evacuados.O presidente da Câmara de

Todas as ilhas canárias estão em alerta devido à forte agitação marítima. No norte de Tenerife o alerta laranja é mantido pela Agência Meteorológica do Estado de tempo até às 15h00.





Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta (@NelsonAcosta80) November 18, 2018

Me lo acaban de mandar y estoy shockeado... Me dicen que Bajamar en Tenerife. pic.twitter.com/aVGHeQEObp — Rafael Martell (@rafamartell) November 18, 2018





Também na zona de Garachico as ondas gigantes invadiram as ruas, transformando as estradas em autênticos rios. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a força das correntes que assolam a ilha espanhola.