Polícias em helicópteros disparam sobre favela do Rio de Janeiro

Moradores relataram o terror vivido durante a ação policial, que resultou na apreensão de camião carregado de droga.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:02

Helicópteros da Polícia Civil (Judiciária) levaram esta sexta-feira o pânico às favelas do chamado Complexo do Alemão, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, numa ação ilegal mas cada vez mais frequente. Os aparelhos fizeram voos rasantes, quase tocando as frágeis habitações, disparando a esmo.

Nas redes sociais, moradores relatam o terror vivido durante o dia, com pelo menos dois helicópteros a dispararem contra os telhados das casas, contra carros e para as estreitas vielas da favela. Nos relatos, os habitantes contam que se esconderam como puderam e protegeram as crianças atrás de móveis, com receio de que uma bala atravessasse o telhado ou uma das finas paredes e matasse alguém.





Here's another helicopter video a friend from complexo do alemao sent me.



A child filmed this. pic.twitter.com/yc9bIQ8FG5 — Edmund Ruge (@EdmundRuge) 8 de março de 2019







Nas ruas, as pessoas correram para onde puderam e tentaram proteger-se, e várias pessoas descreveram que os helicópteros da polícia passavam tão perto das casas que estas estremeciam e pareciam ir desmoronar. Apesar do terror vivido, não havia até final da tarde desta sexta-feira informações sobre vítimas, o que reforça a ideia de que a ação era meramente intimidatória.

Procurada pela imprensa, a Polícia Civil afirmou que agentes seus entraram por terra na favela do Complexo do Alemão conhecida como Fazendinha para recuperarem um camião com duas toneladas de marijuana acabadas de chegar do Paraguai. Os polícias dizem ter sido recebidos a tiro e foi por isso que chamaram os helicópteros. Os traficantes terão coneguido escapar.





Caminhão carregado de drogas é apreendido nesta sexta-feira, pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), no Complexo do Alemão. #MeiaHora pic.twitter.com/gx740cJ5Zy — Jornal Meia Hora (@meiahora) 8 de março de 2019





Segundo informações da Polícia Civil, a operação aconteceu com o apoio da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Na operação, foram usados dois veículos blindados, um helicóptero e 60 policiais.



Essas acções, helicópteros em voos rasantes a disparar sobre favelas, são criticadas por organizações de defesa dos Direitos Humanos e são proibidas pelas leis brasileiras vigentes, mas tornaram-se frequentes no Rio de Janeiro, como forma de intimidar a população e mostrar a força da polícia.









Numa delas, no ano passado, seis homens foram mortos por agentes que dispararam de aeronaves da polícia, supostamente todos envolvidos com o tráfico de droga, o que, para especialistas em segurança, não justifica terem sido abatidos sem que ao menos os tenham tentado prender.Numa outra ação semelhante, numa das favelas do chamado Complexo da Maré, a vítima foi um menino de 14 anos que ia para a escola e, ao correr de volta para casa para fugir do ataque de helicópteros, foi morto por agentes em terra, que alegaram depois tê-lo confundido com um criminoso por causa da mochila que levava nas costas e onde os bandidos costumam esconder droga e armas, apesar de ser claramente uma criança e vestir uniforme escolar.