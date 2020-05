Um madeirense teve alta do hospital de Jersey, uma ilha entre Inglaterra e França, após contrair coronavírus, e foi homenageado com um enorme aplauso.Segundo o Jornal da Madeira, o homem, que esteve internado na unidade de cuidados intensivos, é natural de Machico e foi aplaudido por médicos, enfermeiros e operacionais à saída do hospital.

"Obrigado a toda a nossa fantástica equipa de saúde. Vimos um dos pacientes com Covid-19, que esteve recentemente nos cuidados intensivos, a sair do Hospital", pode ler-se na publicação do Governo de Jersey.