Prateleiras de supermercado desabam e fazem um morto e oito feridos no Brasil

O desabamento de várias prateleiras de um supermercado em São Luís, no Brasil, resultaram esta sexta-feira na morte de uma pessoa e deixaram ainda oito outras pessoas feridas. Seis dos oito feridos necessitaram de receber assistência hospitalar.A operação de resgate das vítimas durou mais de 11 horas e envolveu 14 viaturas dos bombeiros, 144 operacionais dos bombeiros militares e 131 bombeiros civis.Não é conhecida a causa do incidente mas na altura em que se deu o desabamento existia uma grande movimentação de clientes no interior do supermercado.