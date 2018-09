A comitiva do presidente da república moldavo, Igor Dodon, colidiu com um camião na estrada Straseni-Calarasi, segundo avança a Reuters.

Segundo as autoridades, o presidente foi assistido pelas equipas de urgência médica no local e apresenta apenas ferimentos ligeiros. O seu motorista, pelo contrário, estará em estado grave.



A colisão terá sido causada devido à violação das regras de trânsito por parte do outro veículo.