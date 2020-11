Professor assaltado enquanto dava aula de contabilidade em direto

Um grupo de assaltantes atacou um professor que estava a dar uma aula de contabilidade em direto através do computador na passada quarta-feira, na Freguesia do Ó, em São Paulo, Brasil. O crime foi gravado pelos alunos que assistiram à aula em direto e que acabaram por alertar as autoridades.No grupo de criminosos estavam três menores que foram entregues a uma fundação de acolhimento e dois adultos já detidos pela polícia. Ficaram em prisão preventiva.O homem estava a dar aula para 20 alunos quando sentiu "uma gravata". Os ladrões levaram-lhe o relógio e perguntaram incessantemente por dinheiro. Todo o crime foi transmitido em direto pela câmara do portátil do professor e os alunos chamaram a polícia.A filha do professor, grávida de oito meses, também acabou por ser feita refém. A mulher revelou que os ladrões sabiam todos os pormenores sobre a casa e a identidade de quem ali morava.