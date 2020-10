Quarenta pessoas com barras de ferro e morteiros atacam esquadra da polícia em Paris

Y’a qu’a Champigny tu peux voir le comico se faire allumer comme un 14 juillet pic.twitter.com/ipeQY7VHQj — Le Capricieux (@LeCapricieux94) October 10, 2020

Uma esquadra da polícia em Champigny-sur-Marne, nos arredores de París, foi atacada na noite deste sábado por quarenta pessoas armadas com barras de ferro e morteiros.Segundo avança a BFMTV, nenhum agente ficou ferido. Dois polícias estavam a fumar à porta da esquadra quando a multidão se aproximou e começou a bater na porta com as barras de ferro. Os agentes conseguiram refugiar-se a tempo.No local foram encontrados oito explosivos e várias viaturas da polícia ficaram danificadas. Foram ainda registados dois focos de incêndio em caixotes do lixo.O incidente aconteceu por volta das 23h30 (hora local).