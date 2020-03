Sem barcos nem turistas: há anos que os canais de Veneza não tinham água tão limpa

A água dos famosos canais de Veneza, em Itália, ficou limpa, pela primeira vez em anos, devido à redução da poluição que se sente enquanto a cidade se encontra em quarentena, para impedir o contágio do novo coronavírus.

Os canais costumam estar cheios de barcos com turistas o que deixa a água turva. Mas vídeos divulgados recentemente mostram uma nova realidade: a água está tão límpida que é possível ver peixes a nadar.

Um porta-voz do gabinete do presidente de Veneza disse à CNN que os barcos que costumam navegar nas águas levantam sedimentos, fazendo com que a água pareça suja. Como não há barcos a navegar desde que foi declarada quarentena, os sedimentos assentaram e a água fica mais limpa, explicou.

A qualidade do ar em Veneza também melhorou desde que começou o isolamento que restringiu o movimento de pessoas por toda a cidade e reduziu significativamente o trânsito.

As publicações das imagens dos canais de Veneza multiplicam-se nas redes sociais e alguns cibernautas chegam a dizer que esta quarentena pode trazer um "reset ecológico", para a recuperação climática.



A Itália está a sofrer o pior surto de Covid-19 na Europa, com mais de 2.500 mortes e 31.500 casos confrmados.