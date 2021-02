"Sete minutos de terror": As novas imagens da aterragem arriscada do robô "Perserverance" em Marte

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

O robô "Perseverance", da missão da NASA, aterrou na passada quinta-feira, pelas 20h56 de Lisboa, na superfície de Marte, para recolher amostras do solo e de outros elementos do planeta. A aterragem do "Perseverance" ("Perseverança"), uma missão não tripulada da Administração de Aeronáutica e Espaço (NASA), foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet, desde as 19h15 em Lisboa.A NASA revelou esta segunda-feira novas imagens dessa aterragem em Marte, no arriscado local denominado cratera de Jezero. "Sete minutos de terror" foi o nome dado a essa aterragem.A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 20h48 de quinta-feira em Lisboa e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo.A fase final do processo demorou cerca de sete minutos. O momento da aterragem foi aplaudido pela equipa que dirigiu as operações.