Táxi despista-se contra esplanada de bar em Madrid e mata mulher. Há sete feridos

#Atropello múltiple en Bravo Murillo, #Tetuán. Turismo que pierde el control, arranca varios metros de valla e irrumpe en una terraza. @SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una mujer y atiende a otras 7 personas, dos de ellas graves. pic.twitter.com/sjlCmsYQQh — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 29, 2020

Uma mulher de 44 anos morreu e outras sete ficaram feridas, duas em estado grave, depois de serem atropeladas por um táxi que se despistou contra uma esplanada de um bar em Madrid, Espanha.O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta sexta-feira.Segundo o El Mundo, o motorista do táxi, de 68 anos, sofreu hematomas no tórax e abdómen e o outro ocupante do veículo ficou com ferimentos leves.