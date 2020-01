As ruas de Málaga, em Espanha, estão praticamente irreconhecíveis. A queda de granizo deixou as estradas completamente brancas e há mesmo quem tenha os seus carros parcialmente 'submersos'.A tempestada 'Glória' continua a deixar um rasto de destruição na Península Ibérica, depois de uma passagem menos intensa por Portugal, Espanha está agora a sofrer com o mau tempo.Fortes trovoadas e granizadas têm afetado o sul de Espanha. Pelo menos 11 pessoas morreram desde o início do temporal.