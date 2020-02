Tempestade no Reino Unido obriga avião a 'aterrar de lado' em Londres

A tempestade Dennis, que tem atingido o Reino Unido com chuva intensa e vento forte, está a perturbar as aterragens em vários aeroportos. Um avião Airbus A380 foi filmado a 'aterrar de lado' no Aeroporto de Londres este domingo.

Centenas de voos foram cancelados devido ao vento e os comboios foram várias vezes interrompidos pelas inundações.