Torre com mais de 30 andares na Coreia do Sul engolida por violento incêndio

e residencial Samhwan Art Nouveau. Pelo menos 50 foram tratadas por inalação de fumos, avançou o corpo de bombeiros local.



Centenas de pessoas foram retiradas, algumas das quais pelo telhado, esta quinta-feira de uma torre com 33 andares na Coreia do Sul que está a ser engolida por um violento incêndio.De acordo com os meios de comunicação locais, há indicação de várias dezenas de feridos no edifício comercial

O incêndio começou por volta das 23h00 hora local (15h00 em Lisboa), entre o 8º e 12º andar, e intensificou-se com os ventos fortes.



A torre possui cerca de 120 habitações e unidades comerciais.