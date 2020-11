Três polícias suspensos após serem filmados a espancar homem negro

Três polícias franceses foram suspensos de atividade esta quinta-feira depois de terem sido filmados a espancar um produtor de música negro.As agressões foram captadas em vídeo e divulgadas nas redes sociais, gerando desde logo grande indignação entre os internautas.O relatório a que a AFP teve acesso revela que as autoridades intervieram para tentar deter o homem, identificado como "Michel", por não usar máscara. A polícia escreveu no relatório que os agentes tinham sido agredidos por "Michel". Nas câmaras de videovigilância as imagens mostram os três agentes a entrar no estúdio, a agarrar "Michel" e a espancarem-no.A vítima resiste e tenta mesmo proteger-se dos ataques dos polícias sem mostrar intenções de os agredir.O homem chegou a ser detido mas mais tarde acabaria por ser libertado.