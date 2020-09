Trump apupado enquanto reza junto a caixão de juíza do Supremo Tribunal dos EUA

O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi esta quinta-feira apupado quando rezava junto ao caixão da juíza progressista Ruth Bader Ginsburg, falecida na passada semana, vítima de cancro.Usando uma máscara de proteção preta e acompanhado da mulher, Melania, Trump guardou um momento de silêncio perante os restos mortais da juíza, que é um ícone feminista e que morreu na sexta-feira, aos 87 anos.No mesmo momento, a multidão que acompanhava as cerimónias no local começou a apupar o presidente norte-americano, dirigindo palavras de ordem de destituição como "vote him out".A homenagem e o gesto do presidente surpreendeu muitos analistas, já que não é comum Trump homenagear personalidades que lhe sejam ideologicamente afastadas, como era o caso de Ginsburg.