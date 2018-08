Vídeo partilhado por presidente do Eurogrupo criticado por antigo ministro das finanças grego.

"A Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com

um vídeo que tem a estética ou imoralidade da máquina de propaganda da Coreia do Norte"

The EU Commission adding insult to Greece's unbearable misery with a video of North Korean propaganda machine aesthetics/ immorality — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 20 de agosto de 2018

Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, partilhou um vídeo no qual dá os parabéns ao povo grego pela "reconquista do controlo pelo qual lutou". No entanto, Yanis Varoufakis, antigo ministro das finanças grego, não poupou nas críticas., escreveu Varoufakis na rede social Twitter.Pouco tempo depois do tweet feito por Varoufakis, Mário Centeno partilhou nas redes sociais a informação de que contactou o atual ministro das finanças grego, Euclid Tsakalotos, para lhe dar os parabéns pelo fim do resgate financeiro.