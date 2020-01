BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020







Um vídeo divulgado esta quinta-feira mostra o momento em que o avião ucraniano que se despenhou regista uma explosão no ar. As imagens mostram um clarão, momento em que a aeronave terá sido alegadamente atingida.Momentos depois o avião despenha-se provocando a morte a quase duzentas pessoas. Nenhum passageiro sobreviveu à queda da aeronave.O avião ucraniano que caiu esta quarta-feira de madrugada terá sido abatido por um sistema de mísseis anti-aéreo do Irão, segundo confirmou fonte oficial do Governo dos Estados Unidos.A mesma posição já tinha sido defendida na revista Newsweek, esta quinta-feira, que cita uma fonte oficial do Pentágono. O avião fazia a ligação entre Teerão e o aeroporto de Kiev.O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, afirmou esta quinta-feira que o seu Governo dispõe de informações de que o voo 752 de Ukranian International Airlines (UIA) foi derrubado por um míssil iraniano.

Trudeau, que falava numa conferência de imprensa, acrescentou que a ação "pode ter sido intencional".



Irão nega ataque com míssil a avião ucraniano

As autoridades iranianas rejeitaram esta quinta-feira a tese de que o desastre do Boeing 737 da Ukraine International Airline, ocorrido na quarta-feira no Irão, esteja relacionado com um eventual ataque com mísseis, afirmando que essa teoria "não faz sentido".