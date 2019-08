Vídeo arrepiante mostra avioneta a aterrar de emergência numa autoestrada em Washington

O piloto de uma aeronave foi obrigado a aterrar de emergência numa autoestrada, em Washington, depois de perceber que o aparelho estava com problemas no motor.O vídeo foi captado por uma câmara de um motorista que seguia na estrada, esta quinta-feira.Piloto Acklam está a ser bastante elogiado por ter conseguido aterrar numa estrada movimentada sem causar qualquer acidente.Quando o motorista se apercebeu de que a aeronave ia aterrar, ligou os quatro piscas de forma a avisar que o aparelho se estava a aproximar.Quando ele percebeu que o avião ia pousar na estrada, ele acendeu as luzes de perigo para tentar impedir que outros motoristas se aproximassem da aeronave que estava chegando.O piloto acabou por empurrar o aparelho para fora da estrada.